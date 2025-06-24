Балістика влучила біля вокзалу у Дніпрі. Понівечило поїзд, є постраждалі (фото, відео)

Під час російського удару по Дніпру постраждав головний вокзал та поїзд Одеса-Запоріжжя. У мережі вже з'явились перші кадри з місця влучання.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". Зазначається, що дані про постраждалих уточнюються.

"Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", — йдеться у повідомленні.

Вибух у Дніпрі

В УЗ додали, що вже готують рухомий склад, аби замінити цей поїзд у Дніпрі. Усіх пасажирів переведуть на новий поїзд і доставлять до Запоріжжя.

"У купе повилітали вікна. Вагони – в уламках скла. Постраждалим надають допомогу", — пишуть місцеві канали.

Як кажуть очевидці, біля поїзда пролунало два вибухи. Після першого всі пасажири вибігли з поїзда, але ще не встигли вийти з території перону, як пролунав і другий вибух. Відомо, що внаслідок атаки постраждали мати з дитиною — їх поранило осколками в поїзді "Одеса — Запоріжжя".

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