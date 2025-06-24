Баллистика попала возле вокзала в Днепре. Поврежден поезд, есть пострадавшие (фото, видео)

Возле поезда раздались два взрыва

В ходе российского удара по Днепру пострадал главный вокзал и поезд Одесса-Запорожье. В сети уже появились первые кадры с места попадания.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Отмечается, что данные о пострадавших уточняются.

UPD: В УЗ рассказали, что попадание ракеты произошло у поезда, повреждено 14 вагонов. Жертв среди пассажиров и работников железной дороги нет. Для доставки пассажиров в Запорожье предназначен дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

"В результате террористического удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается", — говорится в сообщении.

Взрыв в Днепре

В УЗ добавили, что уже готовят состав, чтобы заменить поезд в Днепре. Всех пассажиров переведут на новый поезд и доставят в Запорожье.

"В купе вылетели окна. Вагоны — в обломках стекла. Пострадавшим оказывают помощь", — пишут местные каналы.

Как говорят очевидцы, возле поезда раздались два взрыва. После первого все пассажиры выбежали из поезда, но еще не успели выйти из территории перрона, как раздался и второй взрыв. Известно, что в результате атаки пострадали мать с ребенком — их ранили осколками в поезде "Одесса — Запорожье".

Руководитель офиса президента Андрей Ермак уже опубликовал видео пострадавшего поезда на вокзале Днепра. Известно, что в городе пострадали также 14 школ, детский сад, поликлиника, местная больница, общежитие и здание администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты в ночь на 23 июня атаковали Киев и Белую Церковь баллистическими ракетами.