В окупованому Криму знову голосно: де цього разу чули вибухи

У небо здійнявся дим

В окупованому Севастополі, Крим, близько 6:45 суботи, 27 січня, пролунав вибух. Повідомляють, що після нього у небо здійнялася хмара диму. Окупаційна "влада" вже заявила, що це нібито було тренування військових.

Про вибух пишуть місцеві Telegram-канали. За повідомленнями місцевих жителів, звуки вибуху було чути на проспекті Перемоги, в районі Стрілки та на вулиці генерала Хрюкіна.

На інцидент уже відреагував окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його даними, "у місті все спокійно", але російська та окупаційна влада регулярно подає спотворену інформацію, тому реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

"Гучні звуки, які були чутні в центрі міста — це військові проводили тренування розрахунків ППДО зі стрільбами з гранатометів. У місті все спокійно", — заявив Развожаєв.

Варто зазначити, що життя в окупованому Росією Криму давно перестало бути спокійним. Вибухи там відбуваються регулярно. Наприклад, у грудні півострів зазнав потужної атаки дронами та ракетами. Тоді окупанти заявили про роботу ППО та збиття десятків безпілотників.

У січні вибухи лунали в Севастополі та Євпаторії. Місцеві жителі чули звук ракети, що пролітає перед вибухом в Євпаторії.

Проте, як повідомляв "Телеграф", це не єдині неприємності окупованого Севастополя. Нещодавно окупанти залишили все місто без води. Люди були змушені топити сніг, щоб здобути хоч якусь воду.