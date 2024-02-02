Нічна атака по Україні: під удар потрапили кілька областей, люди залишилися без світла (відео)

Кривий Ріг зазнав масованого удару

У ніч проти п’ятниці, 2 лютого, Росія атакувала Україну "шахедами". Під удар потрапили південні та центральні області. Вибухи пролунали на Кіровоградщині та у Кривому Розі.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

UPD від 7:30. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав подробиць щодо нічної атаки. Зокрема, у Криворізькому районі через влучання "шахеда" знеструмлено понад 40 тисяч абонентів. Без електропостачання залишилися дві шахти, більше сотні працівників лишилися під землею. На щастя, частину із них вже вдалося евакуювати.

Близько 2:40 місцеві пабліки повідомили про вибух у Кривому Розі. За ним було ще кілька, місто знаходилося під атакою безпілотників близько години. У деяких районах зникли світло та вода.

"На жаль, є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі. Фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться відразу після закінчення огляду", — повідомили в Укренерго.

Крім того, під ударом був Кропивницький та область. Там працювала ППО.

"Масована дронова атака на Кіровоградщину та сусідні області. Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо – без постраждалих", — написав у Telegram близько 4 години ранку начальник Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

Також про проліт "шахедів" в Харківській області писав Telegram-канал "Харків Life". Близько 3 години там повідомили про прольоти дронів у напрямку Чугуєва.

Проте росіяни атакували Україну в ніч проти 2 лютого не лише безпілотниками. Після півночі вони з артилерії обстріляли прикордоння на Сумщині.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 31 січня росіяни завдали удару авіаційними бомбами по населеному пункту Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну лікарню, в якій знаходилися десятки людей, кілька людей постраждали.