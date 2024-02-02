Війна — день 709: Збройні сили відбивають атаки терористів на Сході, Авдіївка тримається

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують тримати оборону на Сході. Терористи намагаються узяти Авдіївку – там зараз найтяжча ситуація для ЗСУ – та просуватися на Куп'янському напрямку, але виходить в них вкрай погано. Завдяки діям української армії росіяни зазнають просто величезних втрат.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У небі все ще наявні кілька російських безпілотників. Зокрема за даними моніторинга нова група БПЛА з'явилася у Миколаївській області.

00:00 Кілька російських безпілотників все ще вештаються українським небом. У низці східних та південних областей дали повітряну тривогу.

Інформацію за 30 січня дивіться за посиланням: Війна — день 706: окупанти тиснуть на сході та змінюють тактику на півдні

Про те, що відбувалося 31 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 707: ЗСУ відбивають десятки атак, а окупанти стягують нові сили на схід

Що було в Україні 1 лютого — читайте за посиланням: Війна — день 708: 50 млрд євро для України та знищення ракетного катера РФ