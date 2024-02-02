Український блогер-мільйонник наводив ракети для росіян: озвучено вирок зраднику

Зрадник виправдовує захоплення української території та знищення громадянської інфраструктури нашої держави

Проросійського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який наводив ворожі ракети РФ на Миколаїв, заочно засуджено до 15 років в’язниці. Нині він ховається в Росії та називає себе "головним спікером" у війні проти України.

З початку повномасштабного вторгнення блогер регулярно виконує завдання російських спецслужб. Про це у п’ятницю, 2 лютого, повідомляє Служба безпеки України.

"Для ведення інформаційно-вибухової діяльності Подоляка створив власний ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн передплатників. Крім того, під його "авторством" діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки "ВКонтакті" та у популярних месенджерах. На цих Інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення громадянської інфраструктури нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Юрій Подоляка заперечував злочини російських окупантів у Бучі, а показане викриття вбивства місцевих мешканців назвав зрежисованими.

Крім цього, він також причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак з боку окупантів по Миколаївській області. Для наведення він формував власні мережі інформаторів біля південного регіону. Серед ворожих коригувальників був також колишній начальник Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Слідство встановило, що Подоляка є уродженцем міста Суми. 2014 року він виїхав до Росії та став там публічно розповсюджувати фейки щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Враховуючи всі зібрані докази, суд визнав його винним за п’ятьма статтями:

⁠ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

⁠ч. 1 ст. 110 (поширення матеріалів із закликами до зміни меж території з порушенням порядку, встановленого Конституцією України);

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

⁠ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Враховуючи той факт, що Подоляка ховається від правосуддя, комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності продовжуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові СБУ затримала хлопця, який наводив ворожі ракети. За його наведенням загарбники зробили два успішні удари по цивільній інфраструктурі.