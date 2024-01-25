"Я довго добивався, щоб туди прилетіло": у Харкові затримали юнака, який наводив російські ракети (фото)

Йому загрожує до 12 років тюрми

У Харкові кіберфахівці Служби безпеки викрили учасника російського хакерського угруповання "народна сyberармія рф", яке підконтрольне ФСБ. Молодик коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади.

Хлопцю 18 років. Про це повідомляє пресслужба СБУ та Харківська обласна прокуратура.

За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня.

Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

СБУ затримала зловмисника

СБУ затримала зловмисника

Крім того хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України. У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника.

Слідство встановило, що хлопець спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот. Фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники. Дані він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.

Листування з окупантами

Листування з окупантами

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь рф. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Зловмисник перебуває під вартою

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ затримала російського агента в одному з обласних центрів. Зловмисник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони.