"Я долго добивался, чтобы туда прилетело": в Харькове задержали молодого человека, который наводил российские ракеты (фото)

Ему грозит до 12 лет тюрьмы

В Харькове киберспециалисты Службы безопасности разоблачили участника российской хакерской группировки "народная сyberармия рф", подконтрольной ФСБ. Молодой человек корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти.

Парню 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Харьковская областная прокуратура.

По наведению фигуранта оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра. Среди пострадавших объектов находилась местная больница.

Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ.

СБУ задержала злоумышленника

СБУ задержала злоумышленника

Кроме того, хакер выполнял задачи ФСБ по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины. В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника.

Следствие установило, что парень специалист в сфере ИТ, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству через специализированный телеграмм-канал хакерских сообществ. Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники. Данные он отправлял в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей.

Переписка с оккупантами

Переписка с оккупантами

Во время обыска в квартире задержанного изъято 3 мобильных телефона, ноутбук и флэш-носители, которые он использовал в подрывной деятельности в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Злоумышленник находится под стражей

Ранее Телеграф писал, что СБУ задержала российского агента в одном из областных центров. Злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться военная техника Сил обороны.