"Наводив" ракети на Дніпро: СБУ затримала бойовика-рецидивіста (фото)

"ЛНР"-івський терорист діяв за вказівками кураторів ФСБ

СБУ затримала бойовика-рецидивіста, що "наводив" ракети на Дніпро. Одна з них прилетіла по місту 29 грудня і спричинила страшні руйнування та загибель людей. Наразі зловмисника затримали.

Про це Служба безпеки України повідомила на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. З'ясувалося, що у затриманого чималий послужний список.

Так, зловмисником виявився колишній бойовик терористичної організації, так званої "ЛНР", який працював на ФСБ. За вказівкою своїх господарів він мав шпигувати за українською ППО, виявляти пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони та відстежувати результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, що розташовані у Дніпрі.

"Встановлено, що за його "наведенням" окупанти обстріляли один з об’єктів обласного центру під час повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року. За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників", — йдеться у повідомленні відомства.

Затриманий наводив ракети на Дніпро

В обмін на "вірну працю" та успішне виконання поставлених завдань, ФСБ обіцяла своєму інформаторові "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину Луганщини.

Співробітники СБУ затримали зловмисника, який виявився уродженцем Луганської області, перш ніж той зміг відправитися на "омріяну батьківщину".

"Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ. Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України", — повідомляє СБУ.

Навідник приховано знімав на камеру важливі об'єкти

Щоб зібрати всі необхідні розвіддані та виконати поставлену росіянами задачу, фігурант обходив визначену місцевість та приховано знімав на камеру телефону фото та відео важливих об'єктів. Під час обшуку, проведеного правоохоронцями, телефон із доказами було вилучено.

Наразі бойовику-рецидивісту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тепер чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. На даний час фігурант справи перебуває під вартою.

Раніше "Телеграф" писав про затриманого шпигуна ФСБ, у якого було одразу три серйозні завдання. Подібне затримання сталося і в Миколаєві: тут шпигун ФСБ "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів.