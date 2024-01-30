"Наводил" ракеты на Днепр: СБУ задержала боевика-рецидивиста (фото)

"ЛНР"-овский террорист действовал по указаниям кураторов ФСБ

СБУ задержала боевика-рецидивиста, "наводящего" ракеты на Днепр. Одна из них прилетела по городу 29 декабря и повлекла за собой страшные разрушения и гибель людей. На данный момент злоумышленник задержан.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила на своей официальной странице в Фейсбуке. Выяснилось, что у задержанного немалый послужной список.

Так, злоумышленником оказался бывший боевик террористической организации, так называемой "ЛНР", работавший на ФСБ. По указанию своих хозяев он должен был шпионить по украинскому ПВО, выявлять пункты базирования украинских комплексов противовоздушной обороны и отслеживать результаты ракетных ударов агрессора по военным объектам, расположенным в Днепре.

"Установлено, что по его "наводке" оккупанты обстреляли один из объектов областного центра во время воздушной атаки РФ 29 декабря 2023 года. За проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины фигурант получал на банковскую карту деньги от захватчиков", — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный наводил ракеты на Днепр

В обмен на "верный труд" и успешное выполнение поставленных задач, ФСБ обещала своему информатору "эвакуировать" его на временно оккупированную часть Луганской области.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, оказавшегося уроженцем Луганской области, прежде чем тот смог отправиться на "столь желанную родину".

"Еще до начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник поселился в Днепре, а с августа 2023 года начал сотрудничать с ФСБ. Дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой поддерживал через "связного". Им оказался боевик оккупационных группировок страны-агрессора, находящийся на временно захваченной территории на востоке Украины", — сообщает СБУ.

Наводчик скрыто снимал на камеру важные объекты инфраструктуры

Чтобы собрать все необходимые разведданные и выполнить поставленную россиянами задачу, фигурант обходил определенную местность и скрыто снимал на камеру телефона фото и видео важных объектов. Во время обыска, проведенного правоохранителями, телефон с поличным был изъят.

В настоящее время боевику-рецидивисту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант дела находится под стражей.

Ранее "Телеграф" писал о задержанном шпионе ФСБ, у которого было сразу три серьезных задачи. Подобное задержание произошло и в Николаеве: здесь шпион ФСБ "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов.