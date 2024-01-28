Після удару по Харкову в РФ наклав на себе руки інженер, який створював ракети: причину вказав у записці

Слідчий комітет не поділяє версію суїциду

У Росії наклав на себе руки інженер оборонного заводу "Алмаз-Антей". Це нібито сталося після того, як його бабуся у Харкові померла внаслідок ракетного обстрілу. Справа в тому, що він сам мав безпосереднє відношення до створення цих ракет.

Слідчий комітет вважає, що це було вбивство, а не самогубство. Про це у своєму Telegram-каналі написав російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров, посилаючись на інформацію низки Telegram-каналів.

"Інженер заводу "Алмаз-Антей" наклав на себе руки дізнавшись, що ракетою, у виготовленні якої він брав участь, була вбита його бабуся в Харкові. Слідчий комітет вважає, що це не суїцид, а вбивство, бо повірити, що когось у РФ до смерті "замучила совість", він не може", - сказав Невзоров.

У мережі пишуть, що тіло інженера виявив його друг, який забив на сполох після того, як той перестав виходити на зв’язок. У нагрудній кишені загиблого була передсмертна записка. У ній він написав, що не зміг жити після звістки про смерть бабусі.

"Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла до Харкова до будинку, де жила моя бабуся по маминій лінії, вона померла. Я не зміг із цим жити", — йшлося у записці.

Довідка: "Алмаз-Антей" – російський концерн, що об’єднує підприємства, що розробляють та випускають зенітно-ракетне та радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони. На цьому заводі займаються виробництвом ракет типу С-300, С-400, С-500, які окупанти запускають Україною, а також ЗРК "Бук-М2".

Реакція мережі

У коментарях під постом дехто сумнівається, що це справді правдива історія. Водночас інша частина людей цілком упевнена, що в країні-агресорі цілком можливе й таке.

Багато хто також запитав, чому цього інженера цілих два роки війни зовсім не хвилювало, що ракети, до створення яких він приклав руку, летять по житлових будинках і вбивають цивільних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 23 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. В результаті було пошкоджено будинки та зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Під завалами опинилися люди. Є постраждалі та загиблі.