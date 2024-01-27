У лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена під час обстрілу РФ села на Харківщині: деталі

Ще одна постраждала дитина втратила кінцівку

У лікарні загинула жертва російського обстрілу на Харківщині 17 січня. Дівчинці було лише 13 років.

Трагічну новину повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, лікарі виборювали життя підлітка як могли.

Після чергової ворожої атаки юна мешканка села Малий Бурлук зазнала складних осколкових поранень. Її відвезли до лікарні, де вона тривалий час перебувала у комі. У суботу, 27 січня, організм 13-дівчинки не витримав, і вона померла.

Відомо, що росіяни 17 січня вдарили по селу Малий Бурлук на Харківщині авіабомбою. Ворожий КАБ влучив по будівлі сільської ради, внаслідок чого поранено двох дітей: 13-річну дівчинку та 10-річного хлопчика. Останньому ампутували ногу. Під завалами сільради рятувальники знайшли тіло загиблої місцевої мешканки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 17 січня армія РФ обстріляла місто Харків. Окупанти вдарили по центру міста, пошкоджено 19 багатоквартирних житлових будинків, 14 автомобілів і не лише.