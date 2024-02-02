Украинские блогер-миллионник наводил ракеты для россиян: озвучен приговор предателю

Предатель оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства

Пророссийский блогер-миллионник Юрий Подоляка, который наводил вражеские ракеты РФ на Николаев, заочно осужден к 15 годам тюрьмы. Сейчас он скрывается в России и называет себя "главным спикером" в войне против Украины.

С начала полномасштабного вторжения блогер регулярно выполняет задачи российских спецслужб. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Служба безопасности Украины.

"Для ведения информационно-взрывной деятельности Подоляка создал собственный ютуб-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Кроме того, под его "авторством" действует прокремлевский Телеграм-канал, а также страницы "ВКонтакте" и в популярных мессенджерах. На этих Интернет-ресурсах Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства", — говорится в сообщении.

Юрий Подоляка отрицал преступления российских оккупантов в Буче, а показанное разоблачение убийства местных жителей назвал срежиссированными.

Помимо этого он также причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак со стороны оккупантов по Николаевской области. Для наведения он формировал собственные сети информаторов на территории южного региона. Среди вражеских корректировщиков был также бывший начальник Николаевской окружной прокуратуры, который отбывает пожизненное заключение за госизмену.

Следствие установило, что Подоляка является уроженцем города Суммы. В 2014 году он выехал в Россию и стал там публично распространять фейки насчет общественно-политической ситуации в Украине.

Учитывая все собранные доказательства суд признал его виновным по пяти статьям:

⁠ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

⁠ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

⁠ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Учитывая тот факт, что Подоляка скрывается от правосудия, комплексные меры по привлечению его к ответственности продолжаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове СБУ задержала парня, который наводил вражеские ракеты. По его наводкам захватчики совершили два успешных удара по гражданской инфраструктуре.