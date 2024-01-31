Війна — день 707: ЗСУ відбивають десятки атак, а окупанти стягують нові сили на схід

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують стримувати натиск ворожих військ на сході та півдні країни, відбиваючи велику кількість атак біля Авдіївки та Мар’їнки. При цьому спостерігається стягування російських військ на напрямок Куп’янська, хоча для Харкова безпосередньої загрози поки немає. В українській розвідці ж зазначають, що за два місяці наступальних дій росіяни так і не змогли досягти якогось суттєвого прогресу, а їхніх сил може вистачити хіба що до початку весни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили ударні БПЛА з боку Чорного моря. Загроза зберігається на Одещині.

Про те, що відбувалося 28 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 704: окупанти штурмують Авдіївку та відновили атаки на Куп’янськ

Що було в Україні 29 січня — читайте за посиланням: Війна — день 705: росіяни шукають нові напрямки для атаки та продовжують обстріл міст

Інформацію за 30 січня дивіться за посиланням: Війна — день 706: окупанти тиснуть на сході та змінюють тактику на півдні