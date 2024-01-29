Війна — день 705: росіяни шукають нові напрямки для атаки і продовжують обстріл міст

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні продовжуються по всій лінії фронту, а окупанти намагаються знайти нові напрямки для ударів. Наприклад, бойові дії відновилися на Шахтарському напрямі, де їх не було уже тривалий час. Найбільш гарячими точками, як і раніше, залишаються Авдіївка та Мар’їнка. При цьому не припиняються російські обстріли, які продовжують забирати життя мирних жителів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Група російських БПЛА літає західною частиною України. Моніторингові групи пишуть, що вони рухаються у бік Луцька

Що було в Україні 26 січня — читайте за посиланням: Війна — день 702: дивна ситуація в Авдіївці та підготовка Європи до війни

Інформацію за 27 січня дивіться на засланні: Війна – день 703: битва за Авдіївку триває, на фронтах неспокійно

Про те, що відбувалося 28 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 704: окупанти штурмують Авдіївку та відновили атаки на Куп’янськ