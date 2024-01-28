Ворог активізувався на одному з напрямків: що зараз на фронті та де більше атак

Ворог намагається наступати на одному з напрямків

За останню добу на фронті сталося 79 бойових зіткнень. Ворог активізувався на Шахтарському напрямі, де вже довго не проводив наступальних дій.

Російські окупанти також продовжують спроби наступу на Авдіївку. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу 28 січня.

Так, на Куп’янському напрямку було відбито 7 атак ворога біля Сіньківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку військові відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямі відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Ворог продовжує намагатися наступати на Авдіївському напрямі. Захисники тримають оборону, завдаючи противнику втрати. За останню добу вони відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Першотравневого, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямі наші воїни продовжують стримувати супротивника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку відбито 3 атаки окупантів на південь від Золотої Ниви і на захід від Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку ворога на захід від Вербового Запорізької області.

Також на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Окупанти намагаються вибити підрозділи із позицій. За добу було скоєно дві безуспішні штурмові атаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну "шахедами". Стало відомо про наслідки обстрілу.