Україну вночі атакували ракетами і "шахедами": якими є наслідки удару

Ворог не лишає мирних українців у спокої ані на день

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про наслідки нічної атаки по Україні. Бійцям із підрозділів протиповітряної оборони вдалося у ніч на 28 січня знищити чотири "шахеди". На жаль, без руйнувань не обійшлося.

Деталі повідомляються у Telegram-каналі Повітряних Сил. Слід зазначити, що ворог вів атаку одразу з трьох напрямків — тимчасово окупованих територій Донбасу, а також Приморсько-Ахтарська та Воронезької області РФ.

Удар був комбінований, адже використовувалися як "шахеди" у кількості восьми штук, так і ракети різного типу — дві "Іскандер-М" та три ЗРК С-300.

"Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях", — зазначили військові.

Тим не менше мобільним вогневим групам вдалося назавжди "приземлити" чотири російські безпілотники.

За попередніми даними, попри наявність влучань у всіх областях обійшлося без постраждалих та жертв. Більше деталей слід чекати від місцевих адміністрацій.

До речі, останнім часом почастішало використання російськими окупантами ракет типу "Іскандер". Як уже писав "Телеграф", напередодні подібним озброєнням був атакований Слов'янськ Донецької області. Було пошкоджено чимало місцевої інфраструктури.

Також ми писали про удар ворога по гуманітарній місії на Донбасі.