Росіяни вдарили по Слов'янську "Іскандером": є руйнування (фото)

Окупанти не розбирають, куди бити своїми ракетами

Рано-вранці у суботу, 27 січня, російські загарбники обстріляли Слов'янськ Донецької області. За даними Генштабу ЗСУ, ворог "відпрацював" по місту за допомогою ракети "Іскандер".

Як повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, без серйозних пошкоджень інфраструктури не обійшлося. Та, на щастя, ні жертв, ні поранених немає.

За даними Ляха, ракета влучила безпосередньо у будівлю місцевого керамічного цеху — від нього мало що залишилося, все майже повністю зруйновано.

Ракета "Іскандер" завдала чималої шкоди

Також дісталося і сусіднім житловим багатоповерховим будинкам по вулиці Дарвіна.

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До того ж, пошкоджений дитячий садочок, у якому розташована соціальна їдальня. Вибуховою хвилею вибиті вікна.

Дитсадочку теж дісталося

Слід зазначити, що, крім ракети "Іскандер", росіяни вночі використовували для "кошмаріння" українців ще й "шахеди". Завдяки влучності наших бійців ППО всі чотири ворожі "пташки" були знищені у небі над Кіровоградською областю. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки удару загарбників по багатостраждальному Харкову.

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