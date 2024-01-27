Россияне ударили по Славянску "Искандером": есть разрушения (фото)
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оккупанты не разбирают, куда бить своими ракетами
Ранним утром в субботу, 27 января, российские захватчики обстреляли Славянск Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, враг "отработал" по городу с помощью ракеты "Искандер".
Как сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, без серьезных повреждений инфраструктуры не обошлось. Но, к счастью, ни жертв, ни раненых нет.
По данным Ляха, ракета попала непосредственно в здание местного керамического цеха – от него мало что осталось, все почти полностью разрушено.
Также досталось и соседним жилым многоэтажным домам по улице Дарвина.
К тому же поврежден детский садик, в котором расположена социальная столовая. Взрывной волной выбиты окна.
Следует отметить, что кроме ракеты "Искандер", россияне ночью использовали для "кошмара" украинцев еще и "шахеды". Благодаря точности наших бойцов ПВО все четыре вражеских "птички" были уничтожены в небе над Кировоградской областью. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях удара захватчиков по многострадальному Харькову.
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