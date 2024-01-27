Укр

Россияне ударили по Славянску "Искандером": есть разрушения (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ночь в Славянске была очень неспокойной Новость обновлена 27 января 2024, 08:55
Ночь в Славянске была очень неспокойной. Фото Коллаж "Телеграфа"

оккупанты не разбирают, куда бить своими ракетами

Ранним утром в субботу, 27 января, российские захватчики обстреляли Славянск Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, враг "отработал" по городу с помощью ракеты "Искандер".

Как сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, без серьезных повреждений инфраструктуры не обошлось. Но, к счастью, ни жертв, ни раненых нет.

По данным Ляха, ракета попала непосредственно в здание местного керамического цеха – от него мало что осталось, все почти полностью разрушено.

Славянск взрывы 27.01.2024
Ракета "Искандер" нанесла немалый вред

Также досталось и соседним жилым многоэтажным домам по улице Дарвина.

Славянск взрывы 27.01.2024
Вот так "подарок" посреди зимы

К тому же поврежден детский садик, в котором расположена социальная столовая. Взрывной волной выбиты окна.

Славянск взрывы 27.01.2024
Детсаду тоже досталось

Следует отметить, что кроме ракеты "Искандер", россияне ночью использовали для "кошмара" украинцев еще и "шахеды". Благодаря точности наших бойцов ПВО все четыре вражеских "птички" были уничтожены в небе над Кировоградской областью. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях удара захватчиков по многострадальному Харькову.

Также мы писали о наблюдении Пентагона относительно применения Россией комбинированных атак по Украине — причина достаточно предсказуемая.

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#Взрыв #Ракета #Славянск #Ракетный удар