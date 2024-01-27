Россияне ударили по Славянску "Искандером": есть разрушения (фото)

оккупанты не разбирают, куда бить своими ракетами

Ранним утром в субботу, 27 января, российские захватчики обстреляли Славянск Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, враг "отработал" по городу с помощью ракеты "Искандер".

Как сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, без серьезных повреждений инфраструктуры не обошлось. Но, к счастью, ни жертв, ни раненых нет.

По данным Ляха, ракета попала непосредственно в здание местного керамического цеха – от него мало что осталось, все почти полностью разрушено.

Ракета "Искандер" нанесла немалый вред

Также досталось и соседним жилым многоэтажным домам по улице Дарвина.

Вот так "подарок" посреди зимы

К тому же поврежден детский садик, в котором расположена социальная столовая. Взрывной волной выбиты окна.

Детсаду тоже досталось

Следует отметить, что кроме ракеты "Искандер", россияне ночью использовали для "кошмара" украинцев еще и "шахеды". Благодаря точности наших бойцов ПВО все четыре вражеских "птички" были уничтожены в небе над Кировоградской областью. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях удара захватчиков по многострадальному Харькову.

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