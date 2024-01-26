"Не могли не бачити": армія РФ вдарила по гуманітарній місії на Донбасі (відео)

Співробітники місії здійснювали адресну роздачу гуманітарної допомоги

Росіяни вчинили черговий воєнний злочин на фронті. На цей раз під удар злочинців потрапив автомобіль гуманітарної місії, який доставляв мирним жителям допомогу від ООН.

Про це повідомляє пресслужба гуманітарної місії "Проліска". Саме їхнє авто потрапило під удар.

За їхніми даними, інцидент стався вранці 26 січня у місті Часів Яр (Донецька область). У той час як співробітники місії здійснювали адресну роздачу гуманітарної допомоги від UNHCR Ukraine, російська армія fpv-дроном атакувала їхній автомобіль. Повідомляється, що внаслідок удару керівник гуманітарного центру, який здійснював доставку, отримав контузію. Крім того, скид боєприпасу стався за кілька метрів від співробітника місії та місцевої мешканки, яка в цей час отримувала гуманітарну допомогу.

Зазначається, що автомобіль, який потрапив під удар, був позначений логотипами гуманітарної місії на капоті, бічних панелях та даху. Наклейка гуманітарної місії на даху автомобіля була близько метра в діаметрі і її "неможливо було не помітити оператору дрона". Сам водій також був у касці синього кольору.

"Внаслідок скиду боєприпасу був знищений кунг автомобіля, який використовувався для перевезення гуманітарної допомоги, пошкодження також отримали вікна та обшивка автівки. Згоріли декілька наборів непродовольчої допомоги…Гуманітарна місія "Проліска" розцінює дану атаку на співробітників місії на місці видачі гуманітарної допомоги та автомобіль місії, як черговий цілеспрямований терористичний акт російської армії, спрямований проти майна і співробітників гуманітарної місії "Проліска", — повідомили співробітники місії.

Місія опублікувала відео наслідків:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прокурор розповів про те, що його вразило у воєнних злочинах росіян найбільше.