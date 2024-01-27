Окупанти ввечері запустили ракети по Україні: де чули вибухи

Окупанти знову влаштували вечірні обстріли України

Російські окупанти знову завдали ударів по різних містах України. За попередньою інформацією, вибухи були чутні в Харківській та Полтавській областях, а тривогу оголосили в більшості областей.

Згідно з інформацією моніторингових груп, йдеться про запуск чотирьох балістичних ракет "Іскандер" з території Бєлгородської області Росії.

У місцеві групи в telegram-каналах повідомляють, що в Харківській області прильотів не зафіксовано, а тому, швидше за все, вибухи були наслідком роботи ППО. Зазначається, що російські ракети могли просто пролетіти над містом у бік Полтавської чи Кіровоградської областей.

Після цього повідомлялося, що підвищений рівень загрози оголошувався для Кременчука, а вибухи було чути в Полтаві.

Хоча повторних пусків зафіксовано не було, але місцева влада закликає залишатися в укритті до відбою тривог. Інформації про прильоти поки що не надходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 17 січня Росія обстріляла місто Харків. Окупанти вдарили по центру міста, пошкоджено 19 багатоквартирних житлових будинків, 14 автомобілів і не лише.