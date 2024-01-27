Найінтенсивніші атаки росіяни ведуть під Авдіївкою, але активізувалася ще одна ділянка фронту (карта)

Наші воїни утримують позиції

Триває 703-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 26 січня сталося 98 бойових зіткнень. Найбільше боїв було у районі Авдіївки, також ворог активізувався на Куп’янському напрямку.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога. Це сталося біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів. Бої йшли поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 11 атак росіян. Вони атакували у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Минулої доби Сили оборони відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки. Ще 9 атак відбито в районах Опитного, Водяного, Першотравневого та Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. За добу відбито 14 атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку росіян у районі Золотої Ниви Донецької області.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 6 атак противника. Бої йшли на північ від Приютного, на південь від Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують розширювати плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. За добу 26 січня противник здійснив 4 безуспішні штурми позицій українських військ.

Херсонський напрямок на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", росіяни формують загони з особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ. Їх Москва планує розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Білгородській областях.