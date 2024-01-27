Самые интенсивные атаки россияне ведут под Авдеевкой, но активизировался и еще один участок фронта (карта)

Наши воины удерживают позиции

Идет 703-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 26 января произошло 98 боевых столкновений. Больше всего боев было в районе Авдеевки, также враг активизировался на Купянском направлении.

На Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага. Это произошло возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов. Бои шли вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражено 11 атак россиян. Они атаковали в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки. Еще 9 атак отражено в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. За сутки отбиты 14 атак. На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку россиян в районе Золотой Нивы Донецкой области.

Марьинское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника. Бои шли севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают расширять плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 26 января противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

Херсонское направление на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", россияне формируют отряды из личного состава подразделений пограничной службы ФСБ. Их Москва планирует разместить на приграничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях.