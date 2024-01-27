Самые интенсивные атаки россияне ведут под Авдеевкой, но активизировался и еще один участок фронта (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Наши воины удерживают позиции
Идет 703-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 26 января произошло 98 боевых столкновений. Больше всего боев было в районе Авдеевки, также враг активизировался на Купянском направлении.
На Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага. Это произошло возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов. Бои шли вблизи Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении отражено 11 атак россиян. Они атаковали в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки. Еще 9 атак отражено в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. За сутки отбиты 14 атак. На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку россиян в районе Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника. Бои шли севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают расширять плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 26 января противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.
Как сообщал "Телеграф", россияне формируют отряды из личного состава подразделений пограничной службы ФСБ. Их Москва планирует разместить на приграничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях.