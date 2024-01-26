Россия подтягивает к границам Украины новые подразделения: в ГУР раскрыли детали

ГУР перехватило разговор двух захватчиков

В России формируют отряды из личного состава подразделений пограничной службы ФСБ. Ими Москва решила укрепить границу с Украиной.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Сформированные подразделения планируют разместить на приграничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях.

В ГУР подчеркнули, что о соответствующих намерениях государства-агрессора свидетельствует перехваченный телефонный разговор. Он состоялся 25 января 2024 года между двумя российскими захватчиками, которые проходят службу на территории оккупированной Абхазии.

"В диалоге между кадровиком сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу на пограничной заставе города Очамчире, говорится о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку". "Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", – обреченно констатировал пограничник-фсб-шник Юсибов", — говорится в сообщении.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что на северной границе Украины с РФ пока очень опасно. Военные предупреждают, что противник активизировал работу диверсионных групп, но силы обороны им противодействуют.