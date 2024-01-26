Росія підтягує до кордонів України нові підрозділи: у ГУР розкрили деталі

ГУР перехопило розмову двох загарбників

У Росії формують загони з-поміж особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ. Ними Москва вирішила укріпити кордон з Україною.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

У ГУР підкреслили, що про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова. Вона відбулася 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

"У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку". "Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", – приречено констатував прикордонник-фсб-шник Юсібов", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що на північному кордоні України з РФ наразі дуже небезпечно. Військові попереджають, що противник активізував роботу диверсійних груп, але Сили оборони їм протидіють.