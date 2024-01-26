РФ знищила французьких "найманців" та систему SAMP/T у Харкові? У Франції жорстко відчитали росіян

Російські пропагандисти скоординовано атакують Францію

Після російського удару по центру Харкова, де окупанти поранили десятки мирних жителів, агресор почав розповідати про те, що він нібито уразив французьких найманців та систему ППО SAMP/T. Однак у Франції виступили зі спростуванням цієї маячні і звинуватили РФ у фейках.

Про це пише Le Monde. В першу чергу у Міноборони Франції зазначили, що жодних французьких "найманців" немає ні в Україні, ні деінде.

"На відміну від інших країн, Франція не використовує найманців. Враховуючи збільшення французької військової допомоги Україні, ми очікуємо, що цей маневр російської інтоксикації продовжиться: ми засуджуємо його та посилюємо наш моніторинг цих маніпуляцій", — заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

При цьому першому "знищенню" франко-італійського комплексу SAMP/T там також не знайшли жодних підтверджень. Натомість Франція попередила про спроби Росії посилити поширення фейків.

Загалом офіційний Париж звинуватив Росію у навмисному поширенні хибної інформації про Францію у зв’язку з війною в Україні. Йдеться про те, що з початку повномасштабного вторгнення Франція стала "ціллю російської кампанії з дезінформації". Цей процес посилився з середини січня після того, як президент Еммануель Макрон оголосив про нові поставки зброї в Україну.

Як зазначають у Міноборони Франції, останнім часом було помічено "скоординовані дії Росії" за участю державних ЗМІ, таких як Sputnik News, RT та РІА Новини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Телеграф" побував на місці цього терористичного удару росіян по Харкову та показав наслідки.