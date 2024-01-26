РФ уничтожила французских "наемников" и систему SAMP/T в Харькове? Во Франции жестко отчитали россиян

Российские пропагандисты скоординировано атакуют Францию

После российского удара по центру Харькова, где оккупанты ранили десятки мирных жителей, агрессор начал рассказывать о том, что он якобы поразил французских "наемников" и систему ПВО SAMP/T. Однако во Франции выступили с опровержением этих бредней и обвинили РФ в фейках.

Об этом пишет Le Monde. В первую очередь в Минобороны Франции отметили, что никаких французских "наемников" нет ни в Украине, ни где-либо еще.

"В отличие от других стран, Франция не использует наемников. Учитывая увеличение французской военной помощи Украине, мы ожидаем, что этот маневр российской интоксикации продолжится: мы осуждаем его и усиливаем наш мониторинг этих манипуляций", — заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

При это первому "уничтожению" франко-итальянского комплекса SAMP/T там тоже не нашли никаких подтверждений. Вместо этого Франция предупредила о попытках России усилить распространение фейков.

В целом официальный Париж обвинил Россию в умышленном распространении ложной информации о Франции в связи с войной в Украине. Речь идёт о том, что с начала полномасштабного вторжения Франция стала "целью российской кампании по дезинформации". Этот процесс усилился с середины января — после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о новых поставках оружия в Украину.

Как отмечают в Минобороны Франции, в последнее время были замечены "скоординированные действия России" с участием государственных СМИ, таких как Sputnik News, RT и РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" побывал на месте этого террористического удара россиян по Харькову и показал последствия.