Враг активизировался на одном из направлений: что сейчас на фронте и где больше атак

Враг пытается наступать на одном из направлений

За последние сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений. Враг активизировался на Шахтерском направлении, где уже долго он не проводил наступательных действий.

Российские оккупанты также продолжают попытки наступления на Авдеевку. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба 28 января.

Так, на Купянском направлении были отражены 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении военные отбили 11 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

Враг продолжает пытаться наступать на Авдеевском направлении. Защитники держат оборону, нанося противнику потери. За последние сутки они отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении отбиты 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

Также на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Оккупанты пытаются выбить подразделения с позиций. За сутки было совершено две безуспешных штурмовых атаки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 января российские оккупанты атаковали Украину "шахедами". Стало известно о последствиях обстрела.