Більше не залишилося ні душі: РФ вбила останнього мешканця села на Сумщині (фото)

Це було пряме влучання в будинок

Армія РФ скоїла ще один військовий злочин, вбивши мирного громадянина України. Він був останнім мешканцем одного із сіл на Сумщині.

Про це "Суспільному" повідомили у Краснопільській сільраді. Інцидент стався у селі Степок, яке знаходиться поряд із російським кордоном.

За словами сина загиблого, його батько був останнім мешканцем села. Решта мешканців евакуювалася. Бездиханне тіло чоловіка знайшли у його будинку 24 січня. За даними секретаря Краснопільської селищної ради Ірини Юхти, росіяни вразили будинок прямим потраплянням снаряда.

"У середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд влучив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька", — розповів Роман.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ посилила атаки півночі України своїми ДРГ.