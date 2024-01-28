Больше не осталось ни души: РФ убила последнего жителя села на Сумщине (фото)

Это было прямое попадание в дом

Армия РФ совершила еще одно военное преступление, убив мирного гражданина Украины. Он был последним жителем одного из сел на Сумщине.

Об этом "Суспільному" сообщили в Краснопольском сельсовете. Инцидент произошел в селе Степок, которое находится рядом с российской границей.

По словам сына погибшего, его отец был последним жителем села. Остальные жители эвакуировались. Бездыханное тело мужчины нашли в его доме 24 января. По данным, секретаря Краснопольского поссовета Ирины Юхты, россияне поразили дом прямым попаданием снаряда.

"В среду 24 января мои друзья поехали посмотреть, отца навестить. Так и увидели, что было прямое попадание. Я сам в шоке. Он не хотел уезжать, там уже света не было, гатили каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры. Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай. Сейчас жду маму и сестру, чтобы похоронить отца", — рассказал сын погибшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ усилила атаки севера Украины своими ДРГ.