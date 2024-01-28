Війна – день 704: окупанти штурмують Авдіївку та відновили атаки на Куп’янськ

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують робити спроби штурмувати українські позиції на всіх напрямках, але найбільш "спекотні" бої відбуваються на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Хоча Авдіївка залишається пріоритетною ціллю для росіян, але через те, що лінії постачання не були перерізані, на Заході не бачать ймовірності того, що місто буде захоплене найближчими тижнями. Також бої відновилися на Куп’янському напрямку, при тому не виключено, що найближчим часом росіяни відновлять ширший наступ у Харківській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Після прильоту промисловим підприємством у Кременчуці спалахнула пожежа, гасіння якої триває. Обійшлося без постраждалих.

Про те, що відбувалося 25 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 701: ситуація на фронті ускладнюється, окупанти рвуться до Авдіївки

Що було в Україні 26 січня — читайте за посиланням: Війна — день 702: дивна ситуація в Авдіївці та підготовка Європи до війни

Інформацію за 27 січня дивіться на засланні: Війна – день 703: битва за Авдіївку триває, на фронтах неспокійно