Война — день 704: оккупанты штурмуют Авдеевку и возобновили атаки на Купянск

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают предпринимать попытки штурмовать украинские позиции на всех направлениях, но наиболее "жаркие" бои происходят на Марьинском и Авдеевском направлениях. Хотя Авдеевка остается приоритетной целью для россиян, но из-за того, что линии снабжения перерезаны не были, на Западе не видят вероятности того, что город будет захвачен в ближайшие недели. Также бои возобновились на Купянском направлении, при том не исключено, что в ближайшем будущем россияне возобновят более широкое наступление в Харьковской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 После прилета по промышленном предприятии в Кременчуге вспыхнул пожар, тушение которого продолжается. Обошлось без пострадавших.

О том, что происходило 25 января, читайте в материале: Война — день 701: ситуация на фронте усложняется, оккупанты рвутся к Авдеевке

Что было в Украине 26 января — читайте по ссылке: Война — день 702: странная ситуация в Авдеевке и подготовка Европы к войне

Информацию за 27 января смотрите по ссылке: Война – день 703: битва за Авдеевку продолжается, на фронтах неспокойно