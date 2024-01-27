Основний пріоритет ворога - Авдіївка: британська розвідка розповіла про можливість захоплення міста

ЗСУ боронитимуть місто до останнього

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію в Україні на фронті. За словами експертів, головною метою російських військ все ще залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині.

Про це повідомляє розвідка МО Британії у своєму Twitter (X). У дописі зазначається, що окупація Донбасу все ще у пріоритеті РФ.

Аналітики зазначили, що окупанти продовжують свій наступ на кількох напрямках. Нещодавно Росія заявила про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута. Але, розвідка наголошує, що ці здобутки "є стратегічно несуттєвими".

Допис розвідки Великої Британії у Twitter (X)

"Це – продовження незначного просування Росії в той час, як Україна зосереджується на активній обороні", — сказали експерти.

Так, в огляді йдеться, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45 осіб.

"Основним пріоритетом для російських військ є місто Авдіївка", — пише британська розвідка.

У Міноборони Британії зазначили, що окупанти ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу. За їх словами, російські війська зазнали значних втрат в особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів.

На думку розвідки Британії, попри спробу проникнення в тил українських позицій в Авдіївні через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.

"Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", – підсумували аналітики.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський на Ставці обговорив ситуацію в Авдіївці.