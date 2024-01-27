У Мелітополі створюють свої "загони Путіна": мер розповів, навіщо окупанти вербують людей похилого віку (відео)

Пенсіонерам обіцяють життя як за СРСР

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області створюють аналоги "загонів Путіна". Окупанти вербують у них переважно людей похилого віку, яких просять говорити гидоту про Україну.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, людей похилого віку змушують агітувати всіх, хто не виїхав, голосувати за Путіна.

"На окупованих територіях створено "раду ветеранів", до якої так само долучають виключно пенсіонерів", — каже Федоров.

Мета цієї організації, на камеру розповідати про те, як погано жилося за України та як добре стало, коли росіяни захопили населені пункти. Щоб залучити до своїх лав пенсіонерів, агітатори задіяли історичну пам’ять старшого покоління про період СРСР.

Жителям окупованих територій обіцяють "велике майбутнє", але виключно під керівництвом "верховного лідера Кремля", тобто Путіна.

"Рада ветеранів – черговий маніпулятивний механізм з метою підтримки на псевдовиборах чинного диктатора путіна", — резюмує мер Мелітополя.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Макіївці російський солдат ґвалтує жінок. Одну з жертв він застрелив, окупанта вже розшукує поліція, але поки що марно.