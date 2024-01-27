В Мелитополе создают свои "отряды Путина": мэр рассказал, зачем оккупанты вербуют стариков (видео)

Пенсионерам обещают жизнь как при СССР

На временно оккупированных территориях Запорожской области создают аналоги "отрядов Путина". Оккупанты вербуют в них преимущественно стариков, которых просят говорить гадости про Украину.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, стариков заставляют агитировать всех, кто не выехал, голосовать за Путина.

"На оккупированных территориях создан "совет ветеранов", к которому так же приобщают исключительно пенсионеров", — говорит Федоров.

Цель этой организации, на камеру рассказывать о том, как плохо жилось при Украине и как хорошо стало, когда россияне захватили населенные пункты. Чтобы привлечь в свои ряды пенсионеров, агитаторы задействует историческую память старшего поколения о периоде СССР.

Жителям оккупированных территорий обещают "большое будущее", но исключительно под руководством "верховного лидера Кремля", то есть Путина.

"Совет ветеранов – очередной манипулятивный механизм с целью поддержки на псевдовыборах действующего диктатора путина", — резюмирует мэр Мелитополя.

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