Основной приоритет врага – Авдеевка: британская разведка рассказала о возможности захвата города

ВСУ будут защищать город до последнего

Разведка Великобритании проанализировала текущую ситуацию в Украине на фронте. По словам экспертов, главной целью российских войск все еще остается захват города Авдеевка в Донецкой области.

Об этом сообщает разведка МО Британии в своем Twitter (X). В сообщении отмечается, что оккупация Донбасса все еще находится в приоритете РФ.

Аналитики отметили, что оккупанты продолжают свое наступление на нескольких направлениях. Недавно Россия заявила о захвате села Крохмальное на Харьковщине и села Веселое вблизи Бахмута. Но разведка отмечает, что эти достижения "являются стратегически несущественными".

Сообщение разведки Великобритании в Twitter (X)

"Это – продолжение незначительного продвижения России в то время как Украина сосредотачивается на активной обороне", — сказали эксперты.

Так, в обзоре говорится, что довоенное население Веселого составило 102 человека, а Крахмального – 45 человек.

"Основным приоритетом для российских войск является город Авдеевка", — пишет британская разведка.

В Минобороны Британии отметили, что оккупанты ведут наступление с трех направлений, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока. По их словам, российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванные боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов.

По мнению разведки Британии, несмотря на попытку проникновения в тыл украинских позиций в Авдеевне из туннелей, украинские контратаки сдерживают российские силы от дальнейшего продвижения в черте города.

"Поскольку основной путь поставки в Авдеевку остается неприкосновенным, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в ближайшие недели", — подытожили аналитики.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский на Ставке обсудил ситуацию в Авдеевке.