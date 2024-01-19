Росіяни заявляють про захоплення села неподалік Бахмута: що там насправді

Українське командування поки офіційно не коментувало цю інформацію

Російські війська на Донбасі практично захопили село Веселе під Сіверськом неподалік від Бахмута. Українські аналітики уточнили інформацію, яку напередодні розповсюдило Міністерство оборони РФ.

Дані щодо ситуації населеного пункту публікує український військовий паблік Deep State. Українцям показали оновлену мапу бойових дій.

Українське командування поки офіційно не коментувало цю інформацію.

Російські ЗМІ увечері 18 січня поширили заяву Міноборони РФ про взяття під контроль Веселого на Донеччині. Там зазначили, що російська армія з грудня 2023 року проводить на цьому напрямку масштабний наступ.

При цьому аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) зазначили, що, за деякими відомостями від російських воєнкорів, Веселе не захоплено окупантами. Воно є сірою зоною і там точаться важкі бої.

У звіті сказано, що одна з головних російських пропагандисток Маргарита Сімоньян заявила про важливість захоплення Веселого. Оскільки це дасть окупантам доступ до дороги Т0513 Сіверск-Бахмут і відкриє новий маршрут наступу в бік Сіверска (23 км на північ від Веселого).

В ISW зазначили, що місцевість безпосередньо на захід від Веселого, яку окупантам доведеться перетнути, щоб досягти маршруту Т0513, гориста. Тактичні висоти нині контролюють ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Росія почала бити Україною старими чотиритонними радянськими ракетами.