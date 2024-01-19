Россияне заявляют о захвате села неподалеку от Бахмута: что там на самом деле

Украинское командование пока официально не комментировало эту информацию

Российские войска на Донбассе практически захватили село Веселое под Северском неподалеку от Бахмута. Украинские аналитики уточнили информацию, которую накануне распространило Министерство обороны РФ.

Данные по ситуации в населенном пункте публикует украинский военный паблик Deep State. Украинцам показали обновленную карту боевых действий.

Украинское командование пока официально не комментировало эту информацию.

Российские СМИ вечером 18 января распространили заявление Минобороны РФ о взятии под контроль Веселого в Донецкой области. Там отметили, что российская армия с декабря 2023 года проводит на этом направлении масштабное наступление.

При этом аналитики Института по изучению войны (ISW) отметили, что по некоторым сведениям от российских военкоров, Веселое не захвачено оккупантами. Оно является серой зоной и там идут тяжелые бои.

В отчете сказано, что главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила о важности захвата Веселого. Поскольку это даст оккупантам доступ к дороге Т0513 Северск-Бахмут и откроет новый маршрут наступления в сторону самого Северска (23 км к северу от Веселого).

В ISW отметили, что местность непосредственно к западу от Веселого, которую оккупантам придется пересечь, чтобы достичь маршрута Т0513, гористая. Тактические высоты в настоящее время контролируют ВСУ.

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