Война — день 705: россияне ищут новые направления для атаки и продолжают обстрелы городов

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта, а оккупанты пытаются найти новые направления для ударов. Например, боевые действия возобновились на Шахтерском направлении, где их не было уже длительное время. Наиболее горячими точками, как и прежде, остаются Авдеевка и Марьинка. При этом не прекращаются российские обстрелы, которые продолжают уносить жизни мирных жителей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В восточных и южных областях объявляли угрозу баллистики со стороны российских террористов. Покровский район Донецкой области и Херсон были под обстрелом С-300 россиян.

00:00 Группа российских БПЛА летает по западной части Украины. Мониторинговые группы пишут, что они двигаются в сторону Луцка

Что было в Украине 26 января — читайте по ссылке: Война — день 702: странная ситуация в Авдеевке и подготовка Европы к войне

Информацию за 27 января смотрите по ссылке: Война – день 703: битва за Авдеевку продолжается, на фронтах неспокойно

О том, что происходило 28 января, читайте в материале: Война — день 704: оккупанты штурмуют Авдеевку и возобновили атаки на Купянск