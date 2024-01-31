У ЦРУ оцінили втрати Росії на фронті: цифра відрізняється від Генштабу

Крім живої жили ворог також втрачає величезну кількість техніки

З початку повномасштабної війни в Україні, згідно з підрахунками ЦРУ, російські окупанти втратили понад 300 тисяч людей. Також окупанти втратили велику кількість техніки.

Про це у колонці у журналі Foreign Affairs розповів глава американського відомства Вільям Бернс. За його словами, йдеться про втрати в 315 тисяч людей убитими та пораненими.

Водночас пошкоджено та повністю знищено величезну кількість техніки ворога. Зазначається, що противник не має вже дві третини довоєнних танкових запасів Росії.

До речі, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 січня втрати серед російських загарбників становлять понад 385 тисяч. І лише за останню добу було ліквідовано понад тисячу окупантів. Важливо відзначити, що Генштаб оцінює загальні втрати, тобто йдуть і ліквідовані й поранені.

Раніше ексміністр оборони Андрій Загороднюка пояснював, що дані іноземних розвідок не можуть бути точнішими за українські.

"Їх дані не можуть бути точнішими за наші, тому що у них немає інформації з підрозділів", — зазначає він.

Крім того, військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначав, що така сама схема працює і з втратами техніки.

"Аналогічну схему ми можемо бачити по фіксації втрат у техніці. На Заході фіксуються документально підтверджені втрати. А також ті, що перебувають на тимчасово окупованій території. Або ті, що окупанти евакуювали на ремонтні бази та заводи до Росії. А це тисячі одиниць техніки", – каже експерт.

Вільям Бернс також звернув увагу, що програма військової модернізації Володимира Путіна, яка розхвалювалася роками, не показала бажаного для РФ результату. Глава ЦРУ додав, що це прямий результат "доблесті та майстерності українських солдатів, підкріплений підтримкою Заходу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2024 року Україна поставила рекорд зі знищення техніки російських загарбників. За весь час повномасштабної війни не було таких показників.