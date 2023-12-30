На відновлення піде десяток років: у Великій Британії пояснили, чому втрати РФ у війні зросли

Росія незабаром може наздогнати втрати 9-річної радянсько-афганської війни

Росіяни 2023 року почали втрачати більше солдатів на день, ніж 2022 року. Це говорить про те, що ворог почав залучати для війни проти України менш навчених та досвідчених солдатів.

Втрати окупантів підрахували до Міноборони Великої Британії, пославшись на дані британської розвідки. Щоб відновити когорту висококваліфікованих та досвідчених військових частин РФ, може знадобитися від 5 до 10 років.

Так, протягом поточного року росіяни втрачали на день на 300 солдатів більше, ніж минулого року.

"Збільшення середньодобових показників, як повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію російських сил та їх перехід до більш низькоякісної та великої масової армії після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року", — наголошується в повідомленні.

Якщо втрати російської армії 2024 року продовжаться такими ж темпами, то до 2025 року буде вбито і поранено понад півмільйона путінських солдатів. Ці втрати за три роки війни можна буде зіставити з жертвами Радянського Союзу у дев’ятирічній радянсько-афганській війні 70 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки солдатів втрачає Росія за тиждень "м’ясних штурмів". У ЗСУ оцінили втрати ворога.