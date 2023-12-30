На восстановление уйдет десяток лет: в Великобритании объяснили, почему потери РФ в войне выросли

Россия вскоре может догнать потери 9-летней советско-афганской войны

Россияне в 2023 году стали терять больше солдат в день, чем в 2022 году. Это говорит о том, что враг стал привлекать для войны против Украины менее обученных и опытных солдат.

Потери оккупантов подсчитали в Минобороны Великобритании, сославшись на данные британской разведки. Чтобы восстановить когорту высококвалифицированных и опытных воинских частей РФ может понадобиться от 5 до 10 лет.

Так, на протяжении текущего года россияне теряли в день на 300 солдат больше, чем в прошлом году.

"Увеличение среднесуточных показателей, как сообщают украинские власти, почти наверняка отражает деградацию российских сил и их переход к более низкокачественной и крупной массовой армии после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года", — отмечается в сообщении.

Если потери российской армии в 2024 продолжатся такими же темпами, то к 2025 году будет убито и ранено свыше полумиллиона путинских солдат. Эти потери за три года войны можно будет сопоставить с жертвами Советского Союза в девятилетней советско-афганской войне в 70 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько солдат теряет Россия за неделю "мясных штурмов". В ВСУ оценили потери врага.