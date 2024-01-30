Україна поставила новий рекорд зі знищення російської техніки: подробиці

Загалом в Україні знищено майже 1,5 тисячі спеціальної військової техніки РФ

У січні 2024 року було встановлено абсолютний рекорд за кількістю знищеної російської спецтехніки в Україні. За весь час повномасштабного вторгнення армія РФ не втрачала такої кількості техніки даного функціоналу.

Про це свідчить статистика на сайті Мінфін. Окупанти втратили 171 одиницю спеціальної техніки, не враховуючи танків, РСЗВ та іншої техніки.

Наприкінці 2023 року ворог втратив у боях із Силами оборони України 140 одиниць спеціальної техніки. А найменші втрати спецтехніки були зафіксовані у листопаді 2022 року (9 одиниць) та у квітні 2022 року (8 одиниць).

На графіку видно, що втрати росіян почали збільшуватись навесні-влітку 2023 року. Саме в цей період ЗСУ пішли у контрнаступ по всій лінії фронту.

Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати у спецтехніці росіян склали 1443 одиниці, а саме:

березень 2022 — 14 одиниць;

травень 2022 — 17 одиниць;

червень 2022 — 12 одиниць;

липень 2022 — 21 одиниця;

серпень 2022 — 22 одиниці;

вересень 2022 — 27 одиниць;

жовтень 2022 — 23 одиниці;

грудень 2022 — 18 одиниць;

січень 2023 — 19 одиниць;

лютий 2023 — 30 одиниць;

березень 2023 — 66 одиниць;

квітень 2023 — 63 одиниці;

травень 2023 — 99 одиниць;

червень 2023 — 122 одиниці;

липень 2023 — 138 одиниць;

серпень 2023 — 113 одиниць;

вересень 2023 — 102 одиниці;

жовтень 2023 — 86 одиниць;

листопад 2023 — 118 одиниць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни зазнають колосальних втрат у боях за Авдіївку. Різниця між втратами з української та російської сторони більша, ніж у 12 разів.