Набагато менше ніж 100 тисяч: Арахамія за те, щоб розсекретити втрати на війні

Відповідне рішення має ухвалити президент

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні. Проте глава держави ще не ухвалив рішення щодо цього.

Про це народний депутат повідомив під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни", пише LB.ua. На його думку, усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати "не такі великі", як громадяни самі собі уявляють.

"Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив він.

Окрім того, нардеп вважає доцільною так звану смартмобілізацію. Арахамія вважає, що для мобілізованого повинні враховувати всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті. "Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", – вважає він.

Арахамія розповів, що будуть запроваджені сертифікати військовозобов'язаних. За його словами, спочатку планували, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку (зараз це 27-60). Нардеп підкреслив, що це потрібно зробити для того, щоб держава мала розуміння про наявний мобілізаційний ресурс. Також Арахамія висловив сподівання, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Перед цим депутати та представники Міноборони та ЗСУ детально обговорили документ.