Гораздо меньше 100 тысяч: Арахамия за то, чтобы рассекретить потери на войне

Соответствующее решение должен принять президент

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины на войне. Однако глава государства еще не принял решения по этому поводу.

Об этом народный депутат сообщил во время панельной дискуссии "2024 год: сценарии для страны", пишет LB.ua. По его мнению, осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что потери "не столь велики", как граждане сами себе представляют.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", – заверил он.

Кроме того, нардеп считает целесообразным так называемую смарт-мобилизацию. Арахамия считает, что для мобилизованного должны учитывать все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни. "Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом", – считает он.

Арахамия рассказал, что будут введены сертификаты военнообязанных. По его словам, сначала планировали, что каждый человек призывного возраста должен их иметь, но потом решили сделать это только для людей мобилизационного возраста (сейчас это 27-60). Нардеп подчеркнул, что это нужно сделать для того, чтобы государство имело понимание относительно имеющегося мобилизационного ресурса. Также Арахамия выразил надежду, что новая модель заработает уже через четыре месяца.

Напомним, Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект о мобилизации. Перед этим депутаты и представители Минобороны и ВСУ подробно обсудили документ.