Українці "закінчаться" швидше за росіян? Ветеран розповів про втрати на фронті (відео)

Втрати на фронті не рівні

Порівнювати мобілізаційні ресурси України та Росії не можна, оскільки під час бойових дій сторони зазнають нерівних втрат. Мало того, співвідношення навіть під час контрнаступу було на користь України.

Як розповів в інтерв’ю "Новинарні" військовий та політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий, арифметика війни показує суттєву перевагу ЗСУ.

За його словами, дуже часто доводиться чути аргумент про те, що навіть якщо Україна проведе мобілізацію, то Росія все одно матиме більше можливостей призивати солдатів на фронт через більше населення. Він зазначає, що так говорити не варто, оскільки аргумент передбачає, що обидві сторони зазнають рівних втрат, що не відповідає дійсності.

Дикий зазначив, що якщо аналізувати 2023 рік, то найгіршим співвідношенням втрат був період контрнаступу, коли за кожного загиблого українця було ліквідовано 2-3 росіян.

"1 до 2 або 1 до 3 це було на піку нашого наступу. Це коли ми наступали по всьому півдні дуже активно, і теоретично ми повинні були б втрачати в 3-5 разів більше", — сказав експерт і додав, що в обороні співвідношення зовсім інше.

Наприклад, під час тяжких боїв за Бахмут співвідношення втрат було 1 до 7-8 на українську користь. Зараз подібна ситуація спостерігається біля Авдіївки, де росіяни взагалі втрачають у 10 разів більше.

"З огляду на таке співвідношення втрат абсолютно обнуляється аргумент, що ми закінчимося, а вони залишаться", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Дикий раніше виступив за посилення покарань за ухилення від мобілізації, а українців треба поставити перед реалістичним вибором.