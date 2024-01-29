Украинцы "закончатся" быстрее россиян? Ветеран рассказал о потерях на фронте (видео)

Потери на фронте не равны

Сравнивать мобилизационные ресурсы Украины и России нельзя, поскольку во время боевых действий стороны несут не равные потери. Мало того, соотношение даже во время контрнаступления было в пользу Украины.

Как рассказал в интервью "Новынарне" военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий, арифметика войны показывает существенное преимущество ВСУ.

По его словам, очень часто приходится слышать аргумент о том, что даже если Украина проведет мобилизацию, то у России все равно будет больше возможностей призывать солдат на фронт из-за большего населения. Он отмечает, что так говорить не стоит, поскольку аргумент предполагает, что обе стороны несут равные потери, что не соответствует действительности.

Дикий отметил, что если анализировать 2023 год, то худшим соотношением потерь был период контрнаступления, когда за каждого погибшего украинца были ликвидированы 2 или 3 россиянина.

"1 к 2 или 1 к 3 это было на пике нашего наступления. Это когда мы наступали по всему югу очень активно, и в теории мы бы должны терять в 3-5 раз больше", — сказал эксперт и добавил, что в обороне соотношение совсем другое.

К примеру, во время тяжелых боев за Бахмут соотношение потерь было 1 к 7-8 в украинскую пользу. Сейчас подобная ситуация наблюдается возле Авдеевки, где россияне и вовсе теряют в 10 раз больше.

"Учитывая такое соотношение потерь, абсолютно обнуляется аргумент, что мы закончимся, а они останутся", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Дикий ранее выступил за усиление наказаний за уклонение от мобилизации, а украинцев надо поставить перед реалистичным выбором.