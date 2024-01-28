"Или 3 года служишь, или 3 года сидишь в тюрьме": экскомроты "Айдара" Евгений Дикий призывает к более жесткой мобилизации

Украинцев нужно принуждать служить

Мобилизация в Украине должна происходить более жесткими методами, в частности уголовной ответственностью. А тем, кто не хочет идти служить, заставлять.

Об этом сказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Прямой". Он считает, что рядового человека нужно поставить перед реалистическим выбором.

"Или ты 3 года служишь, или ты 3 года сидишь в тюрьме", — считает Дикий.

Его спросили, как мотивировать людей идти служить. Он ответил, что государство является аппаратом принуждения, потому украинцев нужно принуждать служить.

"Человек от природы является эгоистом. Иногда человека нужно заставить переступить через свое личное. Именно для такого принуждения существует государство. Да, это такой страшный дарвинистский отбор наций", – заявил он.

Ведущий спросил его, что в Беларуси сильный аппарат принуждения и можно ли считать их нацией, существующей сегодня. Дикий ответил, что вопрос в том, на кого работает этот аппарат принуждения.

"У них аппарат принуждения оккупационный, а не их родной белорусский. Для них ничего не поменялось со времен советского союза, когда формально у нас была украинская СССР, но это был не наш аппарат принуждения. Это была часть имперского государства", — говорит Дикий. .

Он отметил, что без мобилизации на Украине не будет победы.

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