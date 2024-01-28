Как будет происходить мобилизация в феврале: кому могут вручить повестку и на что обратить внимание

Будут выдавать три вида повесток

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных мужчин. В феврале все мужчины, не имеющие отсрочки от мобилизации по тем или иным причинам, могут получить повестку.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1487. Вручить ее могут как в общественном месте, то есть где угодно на улице, так и на предприятии, или даже дома.

Заметим, что повестки могут вручать исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, руководители учебных заведений и уполномоченные представители ТЦК. Эти лица должны иметь приказ руководителя ТЦК о выдаче повесток с их фамилиями, а также служебные удостоверения, доказывающие, что они работают в учреждениях и уполномочены ТЦК.

Следует обратить внимание на то, действительно ли лицо, которое вручает повестку уполномочено, а также на правильность заполнения повестки.

Какие виды повесток могут быть вручены в феврале

Военнообязанным могут вручить следующие повестки:

повестку об уточнении данных — для проверки служебных и персональных данных, а также для предоставления документов о праве на отсрочку;

повестку на прохождение ВЛК — для установления степени пригодности к военной службе;

мобилизационное распоряжение ― для отправки в учебный центр перед распределением в часть.

Что должно быть в повестке

Законной считается повестка, содержащая исчерпывающий перечень необходимой информации:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности, фамилию и инициалы руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дату выдачи;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчины, имеющие ребенка с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом совершенно не важно, кто из родителей указан в удостоверении ребенка-инвалида.