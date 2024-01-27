Могут ли мобилизовать мужчину, у которого есть ребенок-инвалид: адвокат дал ответ

Отсрочка действует на протяжении всего военного положения

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, а в общественных местах раздают повестки. Но не все военнообязанные могут быть призваны в ВСУ.

По словам адвоката Андрея Карпенко, мужчины, у которых есть ребенок с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом абсолютно не важно, кто из родителей указан в удостоверении ребенка-инвалида.

В статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сказано, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат мужчины и женщины, которые воспитывают ребенка до 18 лет с инвалидностью. Это могут быть как родители, так и опекуны, попечители или усыновители этого ребенка.

Чтобы мужчина получил отсрочку от мобилизации, ему нужно прийти в ТЦК СП и написать заявление. Чтобы его приняли, нужно показать паспорт, военный билет и документы, которые подтверждают право на отсрочку.

К таким документа относятся:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

паспорт гражданина Украины матери ребенка;

документы, подтверждающие регистрацию места жительства;

справка о фактическом месте жительства вместе с ребенком;

документы, подтверждающие инвалидность ребенка.

Как только в ТЦК рассмотрят заявление, то мужчине дадут справку или ответ, которым подтвердят право на отсрочку. В добавок к этому в военно-учетном документе могут сделать пометку о том, что мужчине предоставили отсрочку от службы. Как правило, отсрочка действует весь период военного положения или до момента, пока у ребенка не отменят инвалидность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мобилизованные могут рассчитывать на доплату. Стало известно, в каких городах бойцам могут заплатить 20, 30 или 50 тысяч гривен.